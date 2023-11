"Basta violenza sulle donne, venite a tifare per noi"

Lo Stilcasa Costruzioni Falconara tende le mano ai giovani della scuole cittadine e conferma il suo decisivo impegno nel sociale: "Vi aspettiamo al palazzetto per tifare la nostra squadra e per dire basta alla violenza sulle donne".

L’iniziativa è stata organizzata dal club campione d’Europa in carica per la partita di domenica (ore 18 al PalaBadiali) contro l’Atletico Foligno.

Gara che, appunto, si disputerà all’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). E così le Citizens, grandi donne prim’ancora che grandi atlete, saranno impegnate su un doppio fronte: quello di natura sportiva, ovviamente, e quello sociale, come già accaduto a ripetizione in passato. Stavolta, anche alla luce dei tremendi fatti di cronaca, la società ha voluto fortemente coinvolgere le scuole, invitandole nell’hangar di via dello Stadio per promuovere una specifica campagna che sappia combattere, dal basso, la violenza di genere.

L’intuizione è di Andi Celaj, il numero uno di Stilcasa Costruzioni, main partner del Città di Falconara, suffragata dal presidente Marco Bramucci e tutta la dirigenza.

Stilcasa Costruzioni metterà a disposizione i tagliandi gratuiti per assistere al match, nona giornata di serie A femminile di futsal.

Ieri è partita una lettera indirizzata agli Istituti di Falconara ma non solo. Per usufruire dei biglietti, studenti e studentesse potranno scrivere una mail a accrediti@cittadifalconara.com entro domani alle 20, inserendo in oggetto la dicitura ‘Omaggio Stilcasa Costruzioni’ e indicando nel testo nome e cognome, scuola e classe d’appartenenza. Promozione estesa anche a genitori e famigliari.

A spiegare l’iniziativa, lo stesso Andi Celaj: "Vogliamo rendere le studentesse e gli studenti consapevoli sin da giovani, a fronte di fenomeni drammatici che purtroppo caratterizzano la nostra quotidianità. In considerazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e della nostra partita il giorno successivo, abbiamo ritenuto fosse la migliore occasione per sensibilizzare le nuove generazioni per combattere insieme ogni forma di violenza e discriminazione, remando nella stessa direzione per scardinare un sistema consolidato e quasi patriarcale. Lo sport può essere un buon viatico perché eguaglia tutte e tutti, a maggior ragione uno sport come il nostro che, a torto, nell’immaginario collettivo appare prettamente maschile. Niente di più errato. Lo sport ci insegna ad essere uniti. Ed è anche la prospettiva con la quale dobbiamo guardare alla vita fuori dal campo".

