Bastone d’acciaio nello zaino: denunciato

Vedono un giovane con lo zainetto che notando da lontano i carabinieri appiedati cerca di dileguarsi: aveva un bastone d’acciaio lungo 40 centimetri. Lui non ha saputo dire perché avesse quell’arma: è stato denunciato e le indagini proseguono. Tutto è accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri della compagnia di Fabriano, gli ordini del maggiore Marcucci, in particolare quelli di quartiere hanno notato lungo il Corso della città della carta un ventenne del posto per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Aveva uno zainetto e alla vista dei militari, ha accelerato il passo. Destando sospetti i militari lo hanno fermato e identificato, quindi, anche grazie all’ausilio di una pattuglia, perquisito. Il 20enne fabrianese custodiva nello zainetto un bastone estraibile in acciaio della lunghezza di 40 centimetri. Interrogato sul perché non avrebbe fornito spiegazioni. E’ stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere e il bastone di acciaio è stato sequestrato.