Battaglia per il ponte chiuso, assolto Baldini

Il ponte chiuso ai mezzi pesanti aveva quasi messo in ginocchio la sua attività, difesa con le unghie e con i denti. Sì perché l’azienda di Sandro Baldini, la Conero Frantumazioni, a Camerano, specializzata nella tritatura di resti edilizi, era raggiungibile solo attraverso il ponte 166, ribattezzato "ponte dei desideri" dai dipendenti e dalle proteste che si sono susseguite per anni, a partire dal 2017. Un ponte che attraversa il tratto autostradale, lungo la direttissima del Conero. Dopo la tragedia di un altro ponte, crollato pochi metri prima in A14, il 9 marzo di sei anni fa, su quello stesso tratto autostradale, e già un mese prima di quel cedimento, Autostrade per l’Italia aveva fatto modificare la segnaletica per l’attraversamento del ponte che conduceva proprio alla ditta Baldini. Erano in corso sopralluoghi per le barriere e il ministero aveva chiesto alla Spea, la società progettazioni edili autostradali, di verificare i ponti in zona, risalenti agli anni ‘70. Stando ad una circolare ministeriale il carico massimo sopportato doveva essere di 12 tonnellate. Niente più camion dunque potevano attraversare il ponte 166 per raggiungere l’azienda del guerrigliero Sandro. Il titolare però non si era dato per vinto e per lavorare i camion continuavano a passarci sopra, nonostante la segnaletica verticale (c’era un cartello) indicasse il limite delle 12 tonnellate. Il 17 di aprile del 2017 una lettera anonima, con tanto di foto di camion che attraversava il ponte, era stata spedita alla società autostrade. C’era stato già il crollo del ponte vicino, quello che causò la morte di una coppia ascolana e il ferimento di tre operai che stavano sostituendo il ponte. Per evitare alte sciagure autostrade restrinse l’accesso con due guardrail nel ponte di Baldini, in modo che passavano solo le auto. Baldini però ritenne che quelle barriere ricadevano nel terreno di sua proprietà e le rimosse, scrivendo alla società autostrade per farle venire a riprendere. Fu denunciato per furto e i guardrail sequestrati. Ricorso al Riesame Baldini aveva avuto ragione e le barriere furono sostituite con dei panettoni in cemento e l’accusa per lui passò da furto ad attentato alla sicurezza dei trasporti. L’imprenditore ha affrontato un processo al tribunale di Ancona che ieri, difeso dall’avvocato Roberto Regni, lo ha assolto "perché il fatto non sussiste". Autostrade per l’Italia era parte civile con l’avvocato Massimiliano Belli. La ditta Baldini adesso può accedere da un’altra strada creata in un terreno che un privato ha concesso loro per il transito. Dopo Pasqua il ponte verrà sostituito con uno nuovo alla portata anche dei tir.

Marina Verdenelli