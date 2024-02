"Battaglia Quota 360", era il 1944 . Soldati caduti, oggi la tumulazione

Si svolge stamattina alle 11 nel cimitero di San Paterniano la cerimonia di tumulazione in ricordo dei soldati tedeschi caduti a luglio del 1944 nella battaglia "Quota 360-Monte della Crescia" a San Paterniano, una battaglia strategica per la liberazione della città e del porto di Ancona. "Questa iniziativa, raccolta dall’Amministrazione, è stata suggerita dal maestro Carlo Gobbi, grande cultore di questa pagina di storia osimana – afferma il sindaco Simone Pugnaloni (foto) - Sarà un momento pieno di significato e di invito alla riflessione. Dimenticare il passato vuol dire non avere piena coscienza del presente". L’insegnante di generazioni osimane e appassionato studioso di storia si era anche rivolto al console polacco di Ancona anni fa e al sindaco di Osimo per dare degna sepoltura a quei resti, disse allora confermandolo anche oggi, di soldati morti in territorio di San Paterniano, nel periodo che va dal primo al 17 luglio ’44. Alcuni furono sepolti a Loreto. Dopo la segnalazione di Gobbi, dal Comune erano partite le ricerche che avevano portato alla conclusione che non c’erano evidenze che quelle ossa appartenessero a soldati, oltretutto non rivendicati, ma solo a civili morti di tubercolosi. Il luogo adibito era "consono" dunque alla loro conservazione. Il professore aveva smentito però: anche nel suo libro raccontava il passaggio del fronte tra San Paterniano di Osimo e Offagna e lo scontro cruento fra tedeschi e polacchi attraverso immagini e parole del diario di un sacerdote. Una pagina di storia che ha trovato corrispondenza con lo studio del professore solo da poco.