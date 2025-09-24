"Battaglie per l’ambiente. E’ un laboratorio politico che potrà anche fare scuola"

Qui centrosinistra, verso le elezioni regionali delle Marche in programma domenica 28 e lunedì 29 settembre. Francesco Prosperi, candidato per il Movimento Cinque Stelle nella lista della Circoscrizione di Ancona.

Prima domanda: che clima si respira e quali sensazioni?

"Ho un approccio di cautela, per natura. Ma stavolta sono ottimista. Abbiamo notato anche oggi (ieri, ndr) l’affetto corrisposto al nostro presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, dunque siamo fiduciosi. Abbiamo fatto una campagna elettorale che, come sottolineava anche il candidato governatore Matteo Ricci, è stata tra la gente, parlando di temi, discutendo di cose concrete. Ho buone sensazioni".

Che risultato si aspetta per il Movimento?

"Un risultato che sia sufficiente a far vincere la coalizione. Ovviamente, quindi, un buon risultato, che sia propedeutico a portare il nostro contributo in Consiglio. E il nostro contributo è già stato importante anche per predisporre il programma".

Cosa prevede nei vostri punti focali? "Tematiche ambientali fondamentali, come il no al termovalorizzatore e il no al banchinamento del Molo Clementino. Inoltre m’impegno nel continuare a seguire la situazione dell’impianto crematorio a Tavernelle e voglio sostenere i cittadini nella loro mobilitazione, che potrebbe prevedere anche raccolte firme e un referendum. Ritengo che la Regione avrebbe potuto dare il proprio contributo per rallentare l’iter, anche in virtù di una legge nazionale che riguarda la pianificazione di questi impianti. E invece si è scelto di andare avanti a testa bassa. Poi c’è un altro imprinting forte sul quale ci siamo trovati con la coalizione".

Quale?

"Quello relativo al riconoscimento dello Stato di Palestina. E non è un caso che Ricci abbia detto che il primo atto da presidente delle Marche sarà proprio quello, annunciato peraltro quando abbiamo presentato le liste".

Ci sono altri obiettivi di breve e lungo periodo?

"Saranno necessari provvedimenti che possano aiutare le piccole e medie imprese, favorendo la sburocratizzazione in modo che queste possano pianificare investimenti per l’assunzione del personale o, anche, per l’acquisto di macchinari. Molto importante anche l’accesso al credito a sostegno delle Pmi che soffrono di più. Ed è, come ormai noto, indispensabile il salario minimo regionale sul quale crediamo convintamente".

L’ultima domanda: ci saranno riverberi, post elezioni marchigiane, sulle altre regioni al voto?

"Sicuramente sì, ma mi permetta di andare un po’ oltre. Anche pensando ad Ancona. Come Movimento Cinque Stelle, alle ultime Amministrative abbiamo fatto fatica a costruire una coalizione con altri partiti con i quali siamo stati all’opposizione. Ma queste elezioni regionali, questo laboratorio politico, questa unione su programma e candidato secondo me potranno fare scuola per quanto riguarda le consultazioni elettorali locali dei prossimi mesi".

Giacomo Giampieri