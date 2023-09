"Battere la Pro Vercelli a Sesto San Giovanni per risalire la china"

(Milano)

Seconda trasferta di fila oggi alle 18.30 per la Pro Sesto attesa al Silvio Piola dalla Pro Vercelli. I biancoazzurri dopo la sconfitta rimediata al Martelli contro il Mantova sono attesi da un altro campo ostico della serie C. Mister Parravicini sa che oltre alla prestazione fatta vedere, contro i virgiliani sarà importante anche non tornare a mani vuote da questa trasferta contro le bianche casacche. Pure con il poco tempo a disposizione, ci si è preparati al meglio per cercare di far volgere gli episodi del match odierno a proprio favore. "Siamo arrabbiati -dice il mister- per il risultato di Mantova, però se continuiamo ad essere squadra e a crescere sono sicuro che faremo bene".

Luca Di Falco