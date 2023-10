Battiti e musica Esperimento scientifico alle Muse

Maurizio Vandelli, gli Operapop, Michael Jackson e i Queen. C’è bisogno di altro? Forse sì: un esperimento scientifico che rileverà i battiti cardiaci di fronte ai big della musica. È quanto accadrà il prossimo 22 ottobre, al teatro delle Muse. L’iniziativa, organizzata dal Rotary club Ancona Conero in collaborazione con gli altri club Rotary, il Comune dorico e l’associazione culturale Sulvic, sarà uno spettacolo musicale a scopo di beneficenza. Il titolo è già un programma: "Battiti di musica" e Vandelli, alla soglia degli 80 anni, con i suoi inconfondibili occhiali blu e quella voce che lo ha da sempre contraddistinto, è pronto a portare i successi dell’Equipe 84 nel capoluogo marchigiano, traghettando il pubblico nei mitici anni ’60 e ‘70. Ma ci sarà anche la parte melodica e lirica italiana con gli Operapop, nonché l’orchestra dell’Istituto sinfonico abruzzese del maestro Roberto Molinelli per la parte internazionale, con uno speciale tributo a Michael Jackson e ai Queen. Per la prima volta, in platea, alle Muse, uno strumento registrerà i battiti del cuore di fronte alle performance dei big della musica. "La musica è vibrazione – evidenzia il dottor Roberto Trignani (neurologo e presidente del Rotary club Ancona Conero) – E rappresenta il veicolo ideale per raggiungere la profondità vibrazionale di ogni essere umano". Così, esaminando le emozioni della persona, possono essere studiate anche le turbe mentali, lo stato d’ansia e la depressione. Oltre allo scopo medico scientifico, lo spettacolo sarà l’occasione per devolvere il ricavato netto al progetto "Una vela per tutti" dell’Ancona Yacht Club e rivolto a persone con problemi di salute mentale. L’appuntamento è alle 17.30, ingresso 25 euro. Per le prevendite, 07152525.