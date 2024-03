Battute poco felici e frasi in dialetto: commissione "calda"

In aula si discute di politiche educative e a latitare a quanto pare sembra proprio l’educazione. Nella seduta della V Commissione di ieri mattina dedicata alle tariffe dei nidi maggioranza e opposizione si sono confrontate nel merito, ma a tenere banco sono state alcune uscite poco felici dei membri della commissione stessa.

Dimenticando che tutte le sedute sono pubbliche (tra l’altro sia l’audio che la parte video sono migliorati dopo le modifiche apportate al sistema tecnologico di recente introduzione) e rappresentano un’istituzione, i protagonisti forse non si sono resi ben conto del clima generale inaccettabile che si è instaurato.

Frasi in dialetto, intimazioni a fare silenzio, battute fuori luogo. Un abbrivio ormai in costante peggioramento che va stigmatizzato per riportare tutti all’ordine, quanto meno sotto il profilo, appunto dell’educazione. Durante la discussione, in alcuni tratti abbastanza accesa, la presidente della V Commissione, Silvia Fattorini si è rivolta a una consigliera di minoranza dicendole ‘Ma cosa me voj menà?’. In discussione non è il senso della frase, definita una battuta rivolta alla consigliera di opposizione, ma proprio la tipologia di linguaggio, assolutamente poco consona per l’occasione. Per non parlare dello scambio di ‘simpatie’ tra Maria Grazia De Angelis (Fratelli d’Italia) e Mirella Giangiacomi (Partito Democratico) che si sono vicendevolmente confrontate a colpi di ‘Vuoi stare zitta?’ oppure ‘perché non te ne vai?’. Cosa dire delle battute e gli esempi fatti dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, che durante uno dei suoi interventi ha usato come metafora la Corea del Nord. Più che nella Sala Giunta di Palazzo del Popolo sembrava di stare al bar.

Il tutto davanti ai cittadini che potrebbero aver avuto interesse a seguire i lavori di una Commissione, al contrario, molto importante.