"Bau on the beach", quattrozampe da oggi liberi di scorrazzare nell’area a loro riservata a Torrette

Amici a quattro zampe al mare, nello spazio dedicato nel tratto di spiaggia libera a Torrette. Riecco la ‘Bau on the beach’, l’area riservata ai cani attivata per la prima volta a luglio di un anno fa e che, nella corrente stagione balneare, riapre oggi su iniziativa dell’Assessorato alla Tutela degli animali. L’accesso sarà gratuito e regolato dall’apposita cartellonistica, anche nelle lingue inglese, francese e tedesca. I conduttori potranno accedere portando i cagnolini al guinzaglio. A loro è consigliato munirsi di ciotola e dispositivi ombreggianti. La Bau on the beach, oltre mille metri quadrati, è raggiungibile dal sottopasso della stazione di Torrette ed è dotata anche di cestini per i rifiuti e doccia. I cani potranno fare il bagno nello specchio d’acqua balneabile antistante, oltre 2mila metri quadrati delimitati da boe ed un’altezza di circa un metro d’acqua. "Siamo certi di offrire anche quest’anno un servizio gradito agli animali e ai loro proprietari – spiega l’assessore alla Tutela degli animali Orlanda Latini – perché è necessario riservare ai nostri amici a quattro zampe, a tutti gli effetti membri del nucleo familiare, idonei spazi in cui trascorrere del tempo insieme". La Bau on the beach è realizzata in collaborazione con il Club Inner Wheel Ancona-Riviera del Conero, Apnec e Conero Rescue Dogs.