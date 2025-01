"Bayadére", la danza sul palco delle Muse

Un sabato sera in compagnia di uno dei grandi classici del balletto russo. E’ quanto propone domani sera (ore 20.45) il Teatro delle Muse di Ancona, dove va in scena la prima regionale di ‘Bayadére - Il regno delle ombre’ firmato dal Nuovo Balletto di Toscana con la coreografia di Michele Di Stefano, le musiche di Ludwing Minkus (e quelle originali di Lorenzo Bianchi Hoesch) e i costumi di Santi Rinciari.

‘La Bayadère’ è un’opera intrisa di esotismo idealizzato, sia nella trama melodrammatica che nell’estetica dell’insieme. Nella tradizione la sua scena più celebre, ‘Il Regno delle Ombre’, si presenta borderline, al limite tra il reale e l’aldilà: le ombre che appaiono sono come ‘congelate’ nella loro tragica condizione, e i movimenti che compiono sono rituali. L’atto esprime una visione che esula dal contesto e che apre a un passaggio di puro movimento, astratto e lucido nella sua semplicità formale.

Pensato per un ensemble di talenti giovanissimi, questo nuovo ‘Regno delle Ombre’ così misteriosamente carico di suggestioni, appartiene ai tempi eccezionali che stiamo vivendo, perché fa riferimento a qualcosa di perduto e a qualcosa di possibile allo stesso tempo, qualcosa che riguarda la presenza dei corpi e l’intreccio delle loro traiettorie, in uno spazio che non è più soltanto un al di là ma è un presente che desidera essere reinventato con delicatezza e passione. ‘La Bayadère’ è un tipico prodotto del periodo in cui venne scritto e allestito: una storia melodrammatica, frammentata da vari episodi, che si svolge in una terra antica ed esotica, in un tempo che non è mai esistito, perfetto veicolo di danze e scene di mimo in atmosfere sontuose e ricche. In quegli anni Petipa preferiva i soggetti della tradizione del balletto romantico, tipici balletti melodrammatici che coinvolgevano un triangolo amoroso e presentavano donne soprannaturali che racchiudevano l’ideale femmineo.

La trama piuttosto tragica de ‘La Bayadère’ è sicuramente conforme a questi modelli. Nel primo atto al Tempio si trova il guerriero Solor, innamorato della danzatrice Nikija, a sua volta amata dal Bramino. Solor giura amore eterno a Nikija intorno al fuoco, ma a lui viene ‘imposta’ la mano di Gamzatti, figlia del Rajah. Questi viene avvisato dal Bramino che Solor ha un’altra donna, e a malincuore gliene fa il nome. Gamzatti invita Nikija a palazzo e la informa del proprio patto matrimoniale con Solor; Nikija tenta allora di ucciderla, ma viene fermata dalla serva Aya.