Baywatch e costi alti: interviene il Comune

Baywatch, l’Amministrazione interviene per sopperire all’aumento di costi del servizio di salvamento che ha preso il via il 17 maggio e terminerà il 21 settembre. Dal 17 maggio al 6 giugno e dall’8 al 21 settembre, periodo di bassa stagione, nei giorni infrasettimanali il bagnino dovrà essere presente ogni 300 metri e ogni 200 nel week-end così come nel periodo di alta stagione che va dal 6 giugno all’8 settembre. Senza la presenza del bagnino, gli stabilimenti potranno aprire solo le attività complementari e non ci potrà essere accesso alle attrezzature. Sono infatti diversi gli stabilimenti che, alla luce dell’aumento dei costi e visto anche il meteo incerto, hanno posticipato l’apertura, mentre c’è chi, per garantire il servizio ai clienti stagionali si è fatto trovare pronto già dal 17 maggio. Ammonta a circa 230mila euro la spesa dell’Amministrazione Comunale per garantire il servizio di salvataggio nelle spiagge libere dove si è già provveduto ad installare i gazebo riservati al ricovero delle attrezzature che, dall’alba al tramonto devono essere rimosse dall’arenile. Un costo che da quest’anno sarà aumentato a causa dell’allungamento del tempo di attivazione del servizio di salvamento. Presenti nella gran parte anche le docce sulla battigia e i cestini per l’immondizia installati anch’essi nelle spiagge libere.