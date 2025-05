Baywatch già al lavoro: "Ma non è stato semplice"

Baywatch al lavoro, ma la spiaggia di velluto ha ancora l’aspetto primaverile. Prove di tintarella rinviate a oggi per molti a causa dal vento da nord che ha imperversato per tutta la giornata. Molti gli operatori che hanno voluto farsi trovare operativi con il servizio di salvataggio attivo: "Non è stato semplice organizzare tutto per il 17 maggio – spiega Piergiovanni Cicconi Massi, consorzio Senigallia Spiagge - le scuole sono in piena attività e quindi i ragazzi minorenni ancora non possono lavorare abbiamo dovuto fare riferimento allo zoccolo duro che il consorzio aveva su ragazzi che avevano già lavorato e si sono resi disponibili. Abbiamo cercato di metter su quello che potevamo ma molti operatori non è sono partiti, alcuni ci hanno detto ‘non ci interessa’ abbiamo iniziato con i tratti centrali di Senigallia che ne avevano l’esigenza". L’adesione è a macchia di leopardo, c’è chi preferisce attendere ‘l’ultima chiamata’, quella del 31 maggio per cercare di abbattere un po’ i costi che con l’attivazione del servizio anche in bassa stagione (17 maggio – 6 giugno; 8 – 21 settembre) aumentano del 25%. "Costi che, in alcuni casi, si riverseranno su un aumento delle attrezzature – prosegue – quello per organizzare questa nuova modalità è stato un lavoro che abbiamo fatto in sinergia con gli operatori balneari. Ad aderire sono stati quelli che hanno più richiesta, mentre molti stabilimenti, inizieranno con l’esclusiva apertura delle attività complementari: bar, ristorante, aree e campi da gioco". La spiaggia di velluto si presentava ieri con stabilimenti già attrezzati, per lo più nelle zone centrali ed altri completamente chiusi. Ieri, giorno di avvio della stagione al Club Nautico di Senigallia si è svolta la Giornata della Sicurezza in Mare, un incontro avente come obiettivo quello di comprendere la corretta fruizione delle attrezzature necessarie per affrontare le emergenze in mare. Ad intervenire sono stati l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Vitale del dipartimento di Ancona direttore marittimo di Ancona e il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo Salvatore Valente che ha effettuato la dimostrazione pratica di alcune attrezzature.