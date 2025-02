Bazar della droga in casa: arrestato iracheno

Operazione antidroga della Polizia di Stato: cittadino iracheno di 37 anni, senza dimora in Italia, arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato scoperto mercoledì dai poliziotti, coordinati dal dirigente e vicequestore Paolo Arena. L’intervento è scattato in occasione di un pedinamento nei confronti di un cittadino italiano – noto alle forze di polizia come assuntore di cocaina –, che si stava spostando in auto nelle vie della città di Jesi. Il personale del locale Commissariato, che ha agito in abiti civili, ne ha monitorato i contatti, seguendolo metro dopo metro. Quando l’uomo è arrivato in piazza Baccio Pontelli, non è passato inosservato quell’incontro con uno straniero, già noto agli agenti, invece, come spacciatore di cocaina, in seguito ad alcuni accertamenti del passato che avevano fatto ritenere come lo stesso avesse come base operativa la città di Falconara Marittima.

Così, a bordo dell’auto civetta, i poliziotti hanno monitorato il veicolo anche quando si è addentrato nelle zone più centrali, dove avrebbe potuto far perdere le proprie tracce. Ma, anche grazie all’ausilio della squadra Volante, il mezzo è stato intercettato e successivamente sottoposto al controllo in via dei Bersaglieri. Entrambi i due soggetti sono stati perquisiti sul posto e, indosso al cittadino iracheno, è stato rinvenuto un vero e proprio bazar della droga. Lo straniero è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, ancora confezionato, del peso di 100 grammi, 22 grammi di cocaina bianca e 0,5 grammi di cocaina rosa, stupefacente molto in voga tra i più giovani. Aveva persino occultato negli slip un bilancino di precisione di piccole dimensioni, che al colpo d’occhio dei poliziotti ha evidenziato un uso reiterato di pesatura della cocaina. Nonostante, infatti, in origine fosse di colore nero, il bilancino era velato di bianco in ogni parte.

Verosimilmente per effetto dei residui di sostanza stupefacente. L’italiano non è risultato in possesso di stupefacente. Questo perché, come poi accertato, gli agenti hanno impedito il perfezionarsi di quella condotta tenuta per acquistare la dose di coca. L’iracheno, invece, è stato tratto in arresto e su disposizione del magistrato di turno è stato collocato al regime degli arresti domiciliati in un’abitazione di Jesi, in attesa dell’udienza di convalida prevista ieri mattina dove non si è presentato: è evaso.

Sempre mercoledì, invece, il personale della Volante, nel corso dello stesso servizio antidroga, ha controllato cittadino nigeriano di 33 anni, trovato in possesso di 2,85 grammi di marijuana suddivisa in più dosi. Non sussistendo altri elementi indiziari, l’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa per uso personale di stupefacenti.