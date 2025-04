BBQ, da Moroder la storica grigliata a base di maiale, musica e pace

Una grigliata decennale a base di maiale, musica e pace: il BBQ (barbeque) del Conero, organizzato da Moroder e Raval Family, compie dieci anni e anche stavolta allieterà le feste non solo della liberazione (25 aprile) ma anche di chi lavora (1° maggio). Da un decennio l’aia delle cantine Moroder per due giorni si trasforma in una mini-Woodstock nostrana, dove si radunano migliaia di persone, figlie, nipoti e pronipoti dei fiori, fedeli alla trimurti del divertimento: al posto di Shiva, Visnu & Brahma, all’ombra delle vigne si danza in onore di Peace, Pork & Music (come da slogan dell’evento). In una città dove se provi a ballare chiamano subito la polizia per arrestare la musica e chi osa scuotersi sotto il suo effetto estatico, il BBQ del Conero è un atto a suo modo rivoluzionario, che a spese degli organizzatori (soprattutto per assicurare sicurezza e navette dal parcheggio dello stadio, dalle ore 12 alle 24), per un paio di giorni restituisce la libertà di scuotimento a chi la brama. Le masse festose troveranno ad accoglierle due piste da ballo, con le postazioni per i dj più popolari della zona (fra gli altri Fabietto e Mata jr il 25 aprile, Apeless, Zack e Caligula Sound il 1° maggio). I buongustai troveranno ricchi menù (elencati nelle pagine social dell’evento), ma anche cibo di strada (street food). Pur essendo una grassa abbuffata, il BBQ cerca di salvaguardare la sostenibilità ambientale: inevitabile per una manifestazione che gode del patrocinio del Parco del Conero. Al punto di riciclo si potranno gettare i materiali compostabili, prendere e riportare bicchieri e bottiglie presi su cauzione. L’ingresso è gratuito, anche con animali (sebbene sconsigliati, dati l’affollamento e la musica alta). I minori di 18 anni potranno entrare solo se accompagnati dai genitori.