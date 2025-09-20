Bcc di Ancona e Falconara, ecco il restyling della filiale

Un impegno con il territorio da oltre un secolo. Sarà inaugurata oggi alle ore 11 la nuova filiale della Bcc di Ancona e Falconara Marittima a Castelferretti. Uno spazio ampio di circa 800 metri quadrati, distribuiti su più piani, completamente rinnovato e modernizzato dopo l’alluvione del 19 settembre 2024.

L’alluvione del settembre 2024 aveva colpito una parte del borgo storico, dove era stata fondata la allora Cassa Rurale ed Artigiana di Castelferretti. L’evento ha messo a dura prova attività e abitazioni private della zona. Tra queste la filiale della Bcc di Ancona Falconara Marittima fortemente compromessa al punto da determinarne la chiusura. Quattro mesi di lavori che hanno portato alla riapertura nel luglio a conferma dell’impegno nell’offrire servizi bancari innovativi, accessibili e di qualità puntando su un modello di relazione basato sulla fiducia e sulla consulenza personalizzata.

Il restyling è stato pensato per migliorare l’esperienza del cliente mettendo al centro le persone, avendo avuto cura di mantenere l’impostazione dell’architetto Danilo Guerri, che la progettò. La filiale conta su 1.100 correntisti e 450 soci, "dati che confermano la presenza nel territorio", dice il presidente di Bcc di Ancona e Falconara Marittima, Camillo Catana Vallemani. "Da parte del Consiglio della Banca ringrazio la direttrice Stefania Pavone e i nostri collaboratori che operano nella filiale, che hanno reso il servizio all’interno di un container per quattro mesi e i nostri soci e clienti per i disagi sopportati. Lo spirito di collaborazione ha prevalso e abbiamo visto emergere forza e determinazione".