Bcc di Filottrano, la festa del socio tra storia dell’istituto e divertimento

Oltre quattromila persone hanno partecipato alla prima festa del socio della Banca di Filottrano che si è svolta nel centro storico, proprio dove i 15 soci fondatori, il 5 maggio del 1952, diedero vita alla banca diventata un importante punto di riferimento per famiglie e imprese del territorio. Un’iniziativa dedicata a tutti per trascorrere insieme una giornata di festa e di riflessione sul percorso fatto e sulle sfide future.

Dopo la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Ancona-Osimo monsignor Angelo Spina in cui è stato ricordato chi ha contribuito a far crescere la banca, si è svolto il momento istituzionale con la presentazione del Bilancio di coerenza 2024 e la consegna delle borse di studio ai soci e figli di soci che si sono distinti con profitto a scuola e nelle aule universitarie. Il presidente Paolo Santoni ha ricordato la storia della banca.

La festa è poi proseguita con la caccia del tesoro per le vie del centro, i laboratori per bambini, gli spettacoli di magia e la musica itinerante con la partecipazione di gruppi folkloristici e stornellatori. Il clou del programma è stato il concerto di Neri Marcorè accompagnato dalla sua band e per finire largo ai giovani con il dj set di Mattia Lancioni.