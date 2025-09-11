Bcc Filottrano, prima festa del socio. Sul palco Neri Marcorè e la sua band

Sabato dalle 16.30 il centro storico di Filottrano ospiterà la prima festa del socio della Banca di Filottrano, un evento speciale, aperto a tutti, pensato per celebrare la storia dell’istituto che venne fondato nel 1952. Sarà un’occasione per ritrovarsi e vivere momenti di spensieratezza ma anche per dare valore all’impegno e alla crescita, con la consegna ufficiale delle borse di studio ai giovani studenti meritevoli.

Il centro sarà animato da spettacoli itineranti, attività ludiche per bambini, performance artistiche, e un’ampia proposta di street food per tutti i gusti. Non mancheranno gli spettacoli musicali pensati anche per i più giovani, con generi e sonorità capaci di coinvolgere tutte le generazioni.

La serata proseguirà con il momento più atteso: alle 21 i giardini "Morigi" ospiteranno il concerto di Neri Marcorè, accompagnato dalla sua band, per un’esperienza musicale intensa, raffinata e coinvolgente. L’ingresso è libero e aperto a tutti, ma sono previsti vantaggi esclusivi per i Soci della Banca che fino a domani potranno ritirare nella propria filiale tre gettoni ciascuno da utilizzare durante la giornata.

La vera forza della Banca di Filottrano è rappresentata dai numeri positivi ma dalle persone, in particolare i soci: ad oggi sono 5mila e 322, di cui mille e 47 under 35.

"La festa del socio alternerà momenti ludici a spazi più istituzionali e, per molti, sarà l’occasione per confrontarsi e conoscere più da vicino le numerose attività che la banca svolge", afferma il direttore generale Samuele Ubertini (foto).