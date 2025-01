"Be safe be smart". Un progetto rivolto alle classi seconde

Un’importante iniziativa di formazione rivolta ai giovani per formarli in materia di prevenzione dei rischi utilizzando la peer education (educazione tra pari) per costruire insieme metodologie adatte a promuovere più consapevolezza. È in fase di realizzazione e sta riscuotendo grande interesse e partecipazione - nelle classi seconde dell’Istituto d’istruzione superiore "Volterra Elia" di Ancona - il programma "Be safe be smart" nato dalla collaborazione inter-istituzionale tra Azienda sanitaria territoriale di Ancona e scuola ed in particolare tra il Dipartimento di prevenzione di Ancona, il Servizio territoriale dipendenze patologiche di Ancona e l’Istituto "Volterra Elia" del capoluogo dorico.

Tale intervento si inserisce nel quadro delle strategie promosse dal Piano regionale della Prevenzione 2020-2025 nelle linee "Scuole che promuovono salute" e "Piano mirato di prevenzione" quali l’integrazione tra diverse componenti del Sistema sanitario regionale, la collaborazione con altri enti ed istituzioni, la ricerca di interventi sostenibili e raccomandati e la promozione del protagonismo dei giovani nelle fasi di formazione, confronto, progettazione e realizzazione degli interventi.

Nell’anno scolastico in corso si è dato quindi avvio alla sperimentazione di attività di peer education destinate a tutte le 14 classi seconde dell’Istituto grazie all’ampia collaborazione e disponibilità della Dirigenza Scolastica e di tutti i docenti coinvolti. La peer education è un metodo educativo in cui alcuni ragazzi, opportunamente formati e supervisionati dal personale dell’Ast di Ancona e supportati dagli insegnanti di riferimento, sono messi in grado di rientrare nelle classi per fare degli interventi rivolti ai compagni e all’intero Istituto.

Ciò favorisce una partecipazione più attiva dei ragazzi puntando a potenziare un comportamento rispettoso e conforme alle normative di sicurezza; aumentare la consapevolezza del rischio per la salute e sicurezza nel mondo lavorativo; incentivare la responsabilità individuale per la sicurezza propria e dei colleghi/compagni. A dicembre 2024 è terminata la formazione dei peer educator. A febbraio 2025 sono previsti i reingressi nelle classi seconde con l’utilizzo di attività di impatto e coinvolgimento dei coetanei.