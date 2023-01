Beach cross e proteste, gli ambientalisti: "Revocate le autorizzazioni"

Senigallia Beach cross, l’alleanza delle associazioni ambientaliste si oppone con forza: "Il Comune revochi le autorizzazioni". Nei giorni scorsi a protestare erano stati i residenti, stanchi del rumore che ogni anno devono subire a seguito dell’evento, ma anche numerosi cittadini che sui social si sono schierati contro l’iniziativa. Ora, la protesta monta anche da parte delle associazioni ambientaliste: "Oltre all’impatto ambientale causato dalla preparazione delle piste e dall’utilizzo delle moto da cross stesse, in termini di compattazione del suolo, di movimentazione del materiale sabbioso e di eventuali perdite di oli e carburanti, non è ammissibile ignorare o sottovalutare lo stress al quale l’avifauna frequentante la spiaggia è sottoposta, per un periodo prolungato – spiega Legambiente Marche -. L’area, infatti, è zona di nidificazione del fratino e risulta che le date dell’iniziativa si sovrappongono ad un periodo sensibile per la sua riproduzione, quella dell’assunzione alimentare e della selezione dei siti finalizzate all’imminente fase riproduttiva".

Le associazioni hanno provveduto ad informare anche i carabinieri Forestali: "Chiediamo al Comune di revocare tutte le autorizzazioni allo scopo rilasciate – conclude –. Si tratta, con tutta evidenza, di un problema più ampio e di natura culturale nel momento in cui non si comprende che ambienti delicati e preziosi (come quello costiero) vanno tutelati e non violentati con eventi ecologicamente incompatibili ed insostenibili, purtroppo sempre più di moda".