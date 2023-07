"BeatleSenigallia" va in mostra Cimeli e foto alla Rocca Roveresca

‘BeatleSenigallia 2023’ sempre più protagonista dell’estate senigalliese. Il prossimo appuntamento della manifestazione dedicata alla leggendaria band di Liverpool è previsto questo pomeriggio alle ore 18 presso la Rocca Roveresca, con l’inaugurazione della Mostra ’BeatleSenigallia - Città della Fotografia’, organizzata in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche e la Direzione della Rocca Roveresca.

Il taglio del nastro da parte del sindaco precederà le letture a cura di Mauro Pierfederici e la possibilità di visitare in anteprima la mostra che espone cimeli, rarità e memorabilia beatlesiani dalla collezione privata di Paolo Molinelli, due batterie di Ringo Starr gentilmente cedute in prestito dal Museo della Batteria di Fano e soprattutto quarantacinque opere beatlesiane di ventitré fotografi del Musinf (Francesca Cenciarini, Delia Biele, Patrizia Lo Conte, Alfonso Napolitano) e delle Associazioni @rtline (Alberto Polonara, Claudia Profeta), Focus Senigallia (Leonardo Bellagamba, Davide Maglio), Gruppo F-7 (Andrea Bassotti, Lucilla Bonetti, Anna Mancini, Marco Mandolini, Franco Mariangeli, Chiara Marinelli, Roberto Olivetti, Francesco Pollicina, Stefania Ronchini) e ProLoco Senigallia (Susan Vici, Simona Sinicato, Enrico Morbidelli, Piergiorgio Moretti, Matteo Cingolani, Vito Carfì). Si tratta di fotografie originali, fatte appositamente per l’occasione, davvero molto molto belle, che i bravissimi fotografi senigalliesi hanno desiderato realizzare su un argomento così affascinante e denso di richiami artistici e culturali quale sono i Beatles e le loro canzoni.

La mostra rimarrà aperta fino al 6 agosto, da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle ore 19. La rassegna proseguirà venerdì 21 con ‘John Lennon Story’, concerto di Simone Borghi, Cristiano Orlandi, Luca Poli e Gianni Marasca. Narrazioni di Paolo Molinelli.