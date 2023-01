Beccaceci il consigliere più presente in aula

Il presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello snocciola i dati relativi al Consiglio: Lorenzo Beccaceci il più presente, per lui 36 sedute nelle Commissioni permanenti. Sono state 12 le sedute di Aula dove sono stati approvati complessivamente 113 provvedimenti: la Conferenza dei Capigruppo si è riunita 15 volte e le Commissioni permanenti, che con il nuovo Regolamento da sette sono diventate quattro, hanno tenuto complessivamente 36 sedute. Numerosi anche gli atti presentati dai Consiglieri nell’anno 2022: 42 interrogazioni a risposta orale in Aula, 3 ordini del giorno, 5 risoluzioni e 26 mozioni, senza considerare le 36 interrogazioni a risposta scritta e le 3 interpellanze a risposta scritta presentate a Sindaco e Assessori. La presenza dei consiglieri alle sedute della Conferenza dei Capigruppo si può, invece, sintetizzare così: per il presidente Massimo Bello, che la dirige, la partecipazione riguarda tutte le sedute (15), mentre per la vice presidente Margherita Angeletti, membro di diritto dell’organismo, la partecipazione si è risolta in una sola presenza. Ad avere meno presenze in Consiglio comunale (9) è Mohamed Malih (consigliere straniero aggiunto). Il 2022 è stato un anno in cui è stato rinnovato e potenziato il sito internet del Comune dedicato anche all’attività del Consiglio.