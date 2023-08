Beccati con la droga e un coltello Tre ragazzi finiscono nei guai

Italia in salvo Pozzecco si prende la rivincita

L’ex Brindisi e Tortona non vede l’ora di scendere in campo: "Una grande accoglienza, ogni singolo minuto va conquistato». Mascolo già conquistato dal popolo bianconero "Sono arrivato qui e voglio restarci a lungo»

Virtus

Un Pajola in formato mondiale per la Virtus Il play incanta in Asia: "Una partita modello"