Beccato con hashish e marijuana, 37enne denunciato

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Ancona, d’intesa col Prefetto. Martedì a Senigallia si è svolta nuovamente l’operazione Alto Impatto, volta a contrastare la criminalità diffusa, che ha visto l’impegno degli uomini del Commissariato, del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, dei Carabinieri, dei Finanzieri e degli operatori della Polizia Locale, coordinati dal Commissario Fabiano Arcangeli. Nei dieci posti di controllo effettuati in diverse zone della città e delle limitrofe frazioni, sono state identificate 120 persone, di cui 19 pregiudicati e controllati 68 veicoli. Si è inoltre proceduto al controllo di un esercizio pubblico e infine è stato denunciato in stato di libertà un trentasettenne trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish e circa 80 di marijuana. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire l’ordine e la sicurezza della città. Nelle scorse settimane i controlli avevano interessato anche le sale gioco della città, dov’erano stati sorpresi due minori. Una vera e propria task force che interessa non solo la città, ma l’intero hinterland dove si sono verificati alcuni furti in abitazione. I controlli saranno intensificati in vista delle festività natalizie.