Beccato dai militari con la metanfetamina a Fabriano: giovane e 45enne fermi

Ancora giovani trovati alla guida con le droghe. I carabinieri di Cerreto d’Esi in piena notte hanno fermato un giovane ventenne fabrianese a bordo di una autovettura. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, i militari hanno eseguito una perquisizione personale all’esito della quale hanno trovato e sequestrato dello stupefacente. In particolare si trattava di 3 grammi di metanfetamina uno psicostimolante che il giovane teneva nella tasca dei pantaloni. A quel punto l’automobile (non sua) è stata restituita a persona di fiducia e il giovane segnalato alla Prefettura di Ancona. Ma non è tutto perché alcune mattine fa i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano, a seguito di un controllo alla circolazione a Fabriano, accertavano, tramite controlli ospedalieri che un 45enne fabrianese si era posto alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza per l’uso di anfetamine e cannabinoidi. Il veicolo in questo caso è stato sequestrato e la patente ritirata al 45enne che è stato segnalato alla prefettura di Ancona. I controlli procederanno incessanti.