Bedetti e Anumba si salvano, Tassinari spento

Tassinari 5. Non lo morde davvero mai, questo sentitissimo derby. Il play centese ha le polveri bagnate (06 al tiro, per un’inusuale ‘virgola’ con 25’ di utilizzo). Di buono restano i 4 assist e null’altro.

Johnson 5. La sua prova opaca trova una comprensibile giustificazione nelle precarie condizioni fisiche, con quell’insistente tosse che non vuole abbandonarlo. In 26’ passati sul parquet finisce per raccattare soltanto 6 punti, lui che sfiora i 20 di media, con altrettante palle perse.

Bedetti 6,5. Il capitano c’è, in tutte e due le metà campo. Lotta dietro e porta i suoi ‘mattoni’ in attacco, 10 i suoi punti spremuti con 5 tiri. Quattro i rimbalzi e 4 pure gli assist in 26’.

Masciadri 5,5. Un paio di canestri nel primo periodo, quindi non riesce più a trovare le sue cose. Due i rimbalzi in 18’.

Ogbeide 7. Nei 10’ iniziali fa attacco per Rimini quasi da solo, schiaccia, rimedia falli e dalla lunetta, che non è proprio la ‘specialità della casa’, chiude con un tonico 45. Ancora qualche acuto tra il secondo e il terzo periodo, tanto da archiviare la sua prova con 18 punti a referto figli di un ottimo 711 da due. Resta dentro 34’ e quando esce il ginocchio offeso richiede una borsa del ghiaccio.

Meluzzi 5,5. Rispetto a ‘Tasso’ lui almeno una bomba la fa esplodere, però la prestazione resta ugualmente anonima. Due gli assist in 16’.

Scarponi 5. Dall’arco ci prova tre volte, ma non la mette mai, dietro fatica a contenere gli esuberanti esterni forlivesi. Una persa e nessun punto in 14’.

Anumba 6,5. La sua consueta esuberanza atletica stavolta si accompagna pure a una prestazione balistica ragguardevole (60% dal campo e 22 dalla lunetta). Due rimbalzi e altrettante perse in 23’ positivi, intensi.

Landi 5,5. L’ex prova a dare la scossa nel secondo periodo, poi si smarrisce. E quella persa con un improbabile passaggio dietro la schiena sul -19 lascia perplessi. Dentro 12’.

D’Almeida 5,5. Un blocco irregolare in attacco, un canestro (su 3 tentativi) e 4 rimbalzi artigliati nei 6’ che gli vengono concessi.

alb. cresc.