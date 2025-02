"Beethoven, all’Immortale Amata" tra musica e testi al teatro la Fenice

E’ l’amore il protagonista del concerto per San Valentino dal titolo ‘Beethoven, all’Immortale Amata’, che la rassegna ‘Senigallia Concerti’ propone oggi (ore 17) all’Auditorium San Rocco di Senigallia alle ore 17, inserito nella stagione di ‘Amore declamato e Amore taciuto, Amore che si fa gioia, esaltazione e passione, ma anche assenza, nostalgia e dolore. Amore che ha mille facce e che sfugge ad ogni volontà di possesso. Amore, infine, purpurea livella che ci unisce tutti in una grande umana fraternità’.

Saranno le letture delle lettere all’Immortale Amata scritte da Beethoven, a cui il grande compositore riserva sentimenti profondi e sublimi, a svelare un aspetto assai poco noto del grande musicista tedesco. Burbero, cupo, astioso, solitario, misogino: questa è l’immagine stereotipata che di Beethoven ci è giunta. Certo, Beethoven è un solitario perché con la sua arte, forse come nessuno, riesce ad essere ponte tra il classicismo settecentesco, rivoluzione, epopea napoleonica e restaurazione, e a far intravvedere le spinte del Romanticismo, interiorizzando e trasformando in arte ogni momento e ogni movimento.

La declamazione dei testi letti da Domenico Benedetti Valentini si alternerà all’esecuzione di capolavori beethoveniani eseguiti dall’Umbria Ensemble, del quale fanno parte: Gianluca Luisi al pianoforte, Luca Ranieri alla viola e Maria Cecilia Berioli al violoncello.