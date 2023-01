Befana, gli eventi in tutta la provincia

Torna la Befana. Fitto il calendario di iniziative piccole e grandi per celebrare l’Epifania in tutta la provincia fra oggi e domani. Fra gli eventi clou – anche se non legato direttamente all’Epifania – c’è, ovviamente, la nott de Bisò faentina (trattata in maniera più ampia a pagina 14). A Ravenna oggi dalle 14.30 alle 17, al Museo NatuRa di Sant’Alberto (via Rivaletto) si tiene ’Facciamo insieme la piadina’, iniziativa gratuita a cura della coop sociale Atlantide. Domani riparte, invece, la stagione teatrale organizzata e diretta dal Teatro del DragoFamiglia d’arte Monticelli con per Almagià in Festa – ’La Befana vien di Notte con le Scarpe tutte rotte…’; alle 16 tutti i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio artistico a cura di Teatro del Drago e partecipare al rituale gioco dello ‘Scambio di doni’, con il quale, portando un gioco o un libro in buono stato, se ne potrà ricevere un altro in dono. Alle 17, lo spettacolo ’Fiabe al telefonino’, omaggio a gianni Rodari. Al termine si attenderà l’arrivo della Befana, condividendo una merenda. Biglietteria aperta domattina dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 (all’Almagià, via dell’Almagià 2 tel.392.6664211). Biglietti: intero 7 euro; ridotto 5 euro; biglietto famiglia...