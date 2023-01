Befane acrobatiche e show di danza

Dopo due anni senza la tradizionale festa, la Befana torna ad animare le piazze. A Macerata l’appuntamento è dalle 16, in piazza della Libertà, con l’arrivo in piazza delle Befane a cavallo e, alle 17, l’elezione di Miss Befana, il concorso organizzato dalla Pro loco di Villa Potenza. Parteciperanno allo spettacolo i bambini e le bambine di Oltakademi, scuola di ballo di Olta Shehu. Ospite speciale Nicole Marzaroli, arrivata seconda allo Zecchino d’oro. Alle 18, invece, è in programma la discesa dalla torre civica curata dai vigili del fuoco. La festa prosegue domenica con la prima edizione dell’anno del Barattolo, il tradizionale mercatino in centro storico. A Civitanova, invece, l’appuntamento è in piazza XX Settembre. Dalle 15.30 alle 17.30 in scena Pink Mary, che presenterà ’s.VAMP.ita’, spettacolo di danza aerea e acrobatica. Insieme ci saranno Silvia Martini con il suo Happy Hoop e il Dott. Stok. Alle 17.30, dalle finestre del palazzo comunale scenderà una Befana, realizzata dai vigili del fuoco. Appena la vecchietta toccherà terra scatterà l’ultima parte della festa: da piazza XX Settembre partirà il carro allegorico, con una Befana sospesa in aria che volerà sopra la testa dei presenti. Nello stesso pomeriggio, un’altra Befana sarà in piazza della Libertà: a organizzare l’iniziativa è la Pro loco di Civitanova Alta. L’appuntamento è dalle 15 alle 19.