Beffato anche "Spilla" "Capossela ve lo pagate"

Taglio con beffa: l’edizione 2023 del Festival musicale ‘Spilla’ confermato, ma con quanti sacrifici. Ormai il taglio lineare al 50% delle risorse per tutte le iniziative culturali di Ancona fino al 31 ottobre, applicato dall’assessore Anna Maria Bertini su disposizione della giunta, è cosa nota. Tutti i budget ridotti della metà rispetto all’anno precedente, ma per ‘Spilla’ c’è un colpo ulteriore: le spese del concerto di Vinicio Capossela in cartellone a novembre alle Muse, la finestra invernale del festival, sarà a totale carico della società Comcerto che organizza e gestisce ‘Spilla’. La matematica non è un’opinione e calcoli alla mano oltre al taglio da 28 a 14mila euro sul groppone degli organizzatori ci saranno anche i circa 6mila euro del teatro, fino all’anno scorso a carico del Comune: "Siamo professionisti seri, quindi il festival va avanti fino alla fine, compreso il concerto di Capossela – spiega Eric Bagnarelli della Comcerto – Ci sono dei contratti firmati, delle clausole e degli accordi presi con gli artisti e con le maestranze. Non è che si può cancellare tutto senza dare risposte. Quest’anno andremo in perdita di parecchio, per il prossimo anno vedremo cosa accadrà".

Eric Bagnarelli, noto promoter anconetano e a capo dell’agenzia che oltre a ‘Spilla’ organizza tanti eventi di grande richiamo, in città e in Italia (vedi il concerto di Tiziano Ferro), affronta la realtà: "Il festival è iniziato a luglio e noi abbiamo preso coscienza del taglio dei finanziamenti a tutti gli eventi culturali la settimana prima dell’esordio. Ormai non potevamo fare più nulla se non prendere atto della cosa e capire come salvarsi. Poi è arrivata anche la brutta notizia delle spese del Teatro delle Muse per Capossela. Anche facendo il tutto esaurito quella sera, quest’anno il bilancio economico del festival sarà nettamente in passivo. Non è nello stile mio e della società che rappresento fare bagarre, fare comunicati e sollevare polemiche. Abbiamo semplicemente preso atto della misura adottata dalla nuova amministrazione comunale. È chiaro che non ci fa felici, ma non vogliamo neppure bussare alle porte di chissà chi per chiedere aiuto. Il prossimo anno vedremo come andranno le cose. Dico solo che per organizzare eventi culturali come ‘Spilla’ serve l’aiuto economico istituzionale".

