Beko, a Melano solo 4 giorni di lavoro. Fedrigoni vende la macchina F3

E’ ancora caldo il fronte occupazione a Fabriano. A maggio nello stabilimento a Melano della Beko Europe l’organico lavorerà a pieno regime solo per 4 giorni, nelle restanti 17 giornate ci sarà la cassa integrazione, quindi a ranghi ridotti che ovviamente andranno a impattare sulla produzione mensile dello stabilimento fabrianese. "Il mese di maggio sarà uno dei peggiori da un punto di vista produttivo: la cassa integrazione sarà infatti aperta per 17 giornate su 21 lavorabili, considerato che il 2 scorso l’azienda aveva già previsto una chiusura collettiva, con una giornata di permessi", conferma il componente della segreteria provinciale della Fiom Pierpaolo Pullini che annuncia anche la costituzione del Comitato delle Rsu Fiom delle aziende metalmeccaniche del fabrianese.

Valerio Monti, segretario regionale Uilcom Marche, parla invece di Fedrigoni: "Nel mese di maggio sono circa 30 i dipendenti ex Giano in cassa integrazione, in base agli accordi definiti al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Anche se ci sono da aggiungere 40 persone che stanno lavorando negli stabilimenti marchigiani, seppur in modo temporaneo ma comunque fuori dal regime dell’ammortizzatore sociale". Ieri c’è stato un incontro a Fabriano tra le Rsu del Gruppo Fedrigoni dell’area Marche con il nuovo responsabile della divisione Paper di Fedrigoni spa Fulvio Capussotti e Giuseppe Giacobello, responsabile relazioni industriali del gruppo. I sindacati hanno evidenziato diverse criticità, tra cui il freno alla produzione di carta sicurezza, inizialmente previsto in ripartenza entro l’estate ma posticipato al 2026 e lo stop alla produzione di carta da ufficio e il conseguente fermo della macchina F3 che dovrebbe essere posta in vendita.