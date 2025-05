Beko, a Melano stop produzione sino a fine del mese

Finale di mese con uno stop completo alla produzione nello stabilimento Beko di Melano a Fabriano dove si producono piani cottura a gas, elettrici e a induzione per l’area Emea. I lavoratori, infatti, non andranno al lavoro da lunedì a venerdì prossimi compresi, chiudendo un mese in cui il ricorso alla cassa integrazione sarà utilizzato per 17 giornate su 21 lavorabili, con chiusure collettive il 2 scorso e, per l’appunto, dal 26 al 30 di questo mese.

La sospensione è da attribuire alla necessità di adeguare i volumi produttivi alla domanda attuale del mercato. Si tratta di una misura già condivisa con le rappresentanze sindacali, che hanno confermato come la scelta aziendale sia legata a motivi di natura economica e produttiva, senza ulteriori implicazioni occupazionali. Secondo quanto riportato dai delegati sindacali, Beko ha già pianificato ulteriori giornate di fermo per il mese di giugno, in attesa di un’eventuale ripresa degli ordini nel secondo semestre dell’anno.

"Il mese di maggio è uno dei peggiori da un punto di vista produttivo: la cassa integrazione sarà infatti aperta per 17 giornate su 21 lavorabili, considerato che il 2 scorso l’azienda aveva già previsto una chiusura collettiva, con una giornata di permessi", conferma il componente della segreteria provinciale della Fiom Pierpaolo Pullini che annuncia anche la costituzione del Comitato delle Rsu Fiom delle aziende metalmeccaniche del fabrianese.