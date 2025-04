Beko, assemblee dei lavoratori: si decide l’intesa

Per tutta la giornata di oggi sono in programma le assemblee sindacali e le consultazione dei lavoratori nelle sedi impiegatizie di Fabriano e nello stabilimento produttivo di Melano della Beko, per illustrare i contenuti dell’ipotesi di accordo quadro raggiunto l’altra notte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Lunedì alle 18 è stata fissata la convocazione al Mimit alla presenza del ministro del Mimit Adolfo Urso per la firma dell’accordo, la data è stata da poco ufficializzata.

Gli stabilimenti non chiuderanno ma pesano come macigni i numeri degli esuberi, nonostante gli incentivi scritti nella bozza: 206 lavoratori nelle sedi impiegatizie e 64 nello stabilimento di Melano. L’ipotesi di accordo sarà sottoposta al giudizio dei lavoratori nelle assemblee, che costituiranno un passaggio fondamentale per il futuro occupazionale e industriale del sito. La Fim Cisl ribadisce l’importanza di soluzioni che salvaguardino l’occupazione.

Tra i lavoratori ci sarebbe confusione, anche per questo la giornata di oggi è importante. Le organizzazioni sindacali puntualizzano che si tratta di una bozza preliminare, ancora da passare al vaglio, non è stato firmato nulla nemmeno come ipotesi.

All’incontro di oggi prende parte il segretario nazionale della Fim Cisl, Massimiliano Nobis, in rappresentanza del Coordinamento nazionale unitario a testimonianza dell’attenzione nazionale rivolta ad una vertenza che coinvolge il territorio fabrianese.

Positivo il ministro Urso: "L’intesa sancisce una significativa riduzione degli esuberi di oltre la metà rispetto a quelli previsti dal piano originariamente presentato dall’azienda e da me fermamente respinto. Il Governo si impegna in questa sede a salvaguardare i lavoratori Beko attraverso misure di sostegno al reddito per tutto il periodo previsto dal piano industriale, che si svilupperà dal 2025 al 2027".

La sindaca Daniela Ghergo smentisce: "Non si può non esprimere un profondo sconforto. Siamo di fronte a circa 1280 esuberi, a promesse di reindustrializzazione tutte da verificare e alla trasformazione del nostro Paese in un luogo di produzione senza attività di ricerca, progettazione e sviluppo. L’Italia perde centralità in quello che era stato dichiarato un settore strategico. Che ne è stato dell’annunciata applicazione del Golden Power? L’esito di questa vicenda rappresenta una pagina nera della storia gloriosa dell’elettrodomestico nel nostro Paese, che ha un impatto gravissimo per l’Italia e per le Marche. La perdita di competenze è netta, se consideriamo gli incentivi all’uscita e la cassa integrazione a zero ore funzionale allo stesso scopo".