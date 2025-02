Beko, azienda fiduciosa e sindacati delusi

Per la vertenza Beko domani pomeriggio sindacati e azienda si troveranno di nuovo al Mimit. Confermati alla riunione di lunedì 225 esuberi tra gli impiegati di Fabriano, in particolare nel settore della Ricerca e Sviluppo, e 68 operai di Melano. "Il negoziato è stato lungo ma riteniamo che ci siano basi solide per proseguire il confronto in modo costruttivo. Abbiamo già programmato altri tre incontri e siamo fiduciosi che il dialogo possa evolvere positivamente - afferma Maurizio David Sberna, direttore Relazioni Esterne di Beko Europe -. La discussione è stata approfondita e ci aspettiamo che nei prossimi appuntamenti si possa consolidare ulteriormente, con l’obiettivo di garantire un futuro sostenibile e di lungo periodo per la presenza di Beko in Italia".

Pullini, di Fiom Cgil, replica: "Il futuro sostenibile e di lungo periodo che auspica l’azienda deve essere garantito a tutti. Finalmente l’azienda è entrata nel dettaglio degli investimenti, e questo è importante, ma ci troviamo di fronte a un taglio drammatico delle funzioni impiegatizie che rende veramente difficile la condivisione di un percorso. Sarà fondamentale individuare le soluzioni per salvaguardare più professionalità possibili, per il rilancio dell’azienda stessa, senza ragionare esclusivamente sulla logica dei costi da tagliare".

Il sindaco Daniela Ghergo afferma: "I numeri sugli esuberi di personale dipendente emersi dal tavolo ministeriale sono estremamente preoccupanti. L’incontro al Ministero e i prossimi programmati si stanno svolgendo senza la presenza delle istituzioni locali ma come Amministrazione comunale restiamo al fianco dei lavoratori, delle loro famiglie e dei sindacati, monitorando ogni sviluppo. Ciò che ritengo inaccettabile è che la discussione non verta su un piano industriale di rilancio del settore dell’elettrodomestico in Italia e che la sopravvivenza dei singoli siti produttivi non venga affrontata in modo organico, senza avere una visione complessiva che coinvolga il futuro del gruppo Beko. Su questo aspetto molto potrà fare il Ministero nel difendere uno dei settori su cui si è basato il boom industriale del nostro Paese e nell’applicare la Golden Power, che il ministro Urso ha più volte richiamato nei precedenti incontri. Fabriano sta affrontando un vero e proprio terremoto economico e sociale, tra la crisi della Beko e le difficoltà delle Cartiere Fedrigoni". Giorgio Fede, deputato 5 stelle: "Il futuro di Fabriano non può essere solo un futuro di tagli. Il nostro territorio ha sempre avuto una cultura del lavoro solida e un capitale umano di altissimo livello. Da un lato c’è la propaganda pre-elettorale di Fdi e di Acquaroli e dall’altro c’è la realtà, vale a dire un ministro che snobba il tavolo con i dirigenti Beko e i sindacati e un piano industriale imbarazzante e umiliante".