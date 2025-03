"Beko, dal tavolo ministeriale risultati inaccettabili"

Prima del prossimo incontro al Mimit che è stato fissato per mercoledì pomeriggio, le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Governo di coinvolgere le Regioni Marche e Lombardia per tentare di scongiurare la chiusura dei centri ricerca di Beko che comporterebbero pesanti ricadure occupazionali.

"Nelle funzioni di staff e di ricerca la riduzione degli esuberi è insoddisfacente, passando da 678 a 500, di cui circa 270 in Lombardia, 210 a Fabriano e 20 sparsi negli altri siti. Nel complesso restano in Italia ben mille 284 esuberi, di cui 312 a Cassinetta, 64 a Melano, 80 a Comunanza, 40 a Carinaro e 288 a Siena, sito per cui è prevista la fine della produzione a fine anno e per cui ancora non c’è una soluzione alternativa. Non abbiamo ricevuto una risposta accettabile nemmeno sugli incentivi all’esodo", ribadiscono.

La sindaca Daniela Ghergo batte i pugni: "Gli esiti dell’ultimo tavolo ministeriale sulla vertenza Beko Europe sono deludenti e inaccettabili. Soprattutto per le Marche e per la città di Fabriano. L’impatto delle scelte che Beko intende fare non solo riguarda oltre 350 unità di personale a livello regionale, di cui ben 274 a Fabriano, ma colpisce le funzioni preziose che da sempre vedono Fabriano quale punto di riferimento di un settore che il Ministero dichiarato di ritenere strategico, tanto da aver previsto la tutela del Golden Power. Se non ci sarà una netta inversione di rotta rispetto a queste scelte, il nostro Paese, le Marche, e Fabriano in particolare, saranno relegati al ruolo di meri luoghi di produzione residuale e spogliati delle funzioni più strategiche, che migreranno altrove. Per cui andrebbe compresa la funzione avuta dal Golden Power in questa vertenza strategica a livello nazionale".

Il settore della ricerca e sviluppo, ma anche quelli amministrativi e commerciali, rivestono un’importanza fondamentale, rincara la sindaca: "Tra l’altro riguardano competenze qualificate e ad alto contenuto di specializzazione. La loro perdita equivarrebbe a un impoverimento irreversibile per la nostra regione e il distretto fabrianese. A fronte di questa situazione, dobbiamo registrare un silenzio assordante da parte delle istituzioni regionali e nazionali che ingenera il dubbio che abbiano accettato i risultati devastanti del tavolo ministeriale. Noi ci aspettiamo, invece, una reazione e un’iniziativa in vista del prossimo incontro del 2 aprile, tese a salvaguardare i livelli occupazionali degli operai, degli impiegati e dei centri di ricerca e sviluppo, che rappresentano funzioni strategiche per il futuro del settore dell’elettrodomestico".