Beko, ecco le prime 23 uscite: "Perse alte professionalità"

Sono 23 i dipendenti della Beko Europe a Fabriano (Ancona) che hanno deciso di aderire al piano di incentivazione all’esodo previsto dall’accordo sottoscritto tra parti sociali, istituzioni e azienda, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy: 11 sono operai e 12 impiegati, di cui 5 nell’area della progettazione. Questi gli esiti delle prime due sessioni di conciliazioni svoltesi il 31 luglio e il 28 agosto. Secondo l’accordo sono stati individuati 64 esuberi tra le tute blu dello stabilimento di Melano e fino a un massimo di 207 esuberi nelle funzioni impiegatizie tra gli uffici centrali di via Aristide Merloni e il centro Ricerca e sviluppo di via Campo sportivo. Le uscite degli esuberi individuati avverranno solo dietro incentivi, fino a un massimo di 90mila euro a seconda dell’età anagrafica dei lavoratori che ne vorranno usufruire. "Uscite volontarie che nei fatti sono comunque parte di una procedura di licenziamento collettivo", commenta Pierpaolo Pullini, componente della segreteria Fiom di Ancona, nonché responsabile per il distretto produttivo di Fabriano. "Sono posizioni lavorative che non esisteranno più in quanto non verranno rimpiazzate, alcune sono alte professionalità che abbandonano il territorio, con il rischio di decretare nei fatti la fine del principio di centralità del territorio di Fabriano nelle strategie della Beko". A queste vanno sommate tutte quelle persone messe in ammortizzatore sociale al massimo utilizzo (cassaintegrazione a zero ore), "quindi figure che non lavoreranno: circa 45 persone impattate nel centro ricerca e sviluppo del lavaggio (R&D)".