Beko ed esuberi: domani sciopero. Acquaroli e Ghergo con gli operai

Confermato da Rsu e sindacati territoriali dei colletti bianchi, all’esito del tavolo tecnico di giovedì al Mimit, lo sciopero di un’ora, dalle 12 alle 13, di domani con manifestazione davanti alla sede Beko di viale Aristide Merloni, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del sindaco di Fabriano Daniela Ghergo, e del vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, monsignor Francesco Massara. Il momento resta molto delicato in seno alla vertenza che dura da mesi ormai. "Sarà l’occasione, quella di domani, per far sentire di nuovo la voce degli impiegati alla stampa regionale e nazionale dopo la conferma (totale) dei 600 esuberi su mille e 529 in Italia, di cui 226 localizzati a Fabriano, con la cancellazione dell’R&D lavaggio di viale Campo sportivo e del forte ridimensionamento delle funzioni centrali di viale A", dicono i sindacati. Poco nulla è cambiato al Mimit: già alla riunione di lunedì scorso erano stati confermati 225 esuberi tra gli impiegati di Fabriano, in particolare nel settore della Ricerca e Sviluppo, e 68 operai di Melano. Per i sindacati, inoltre, oltre al numero degli esuberi complessivi, i punti da superare per arrivare a un accordo quadro sono anche gli strumenti per rendere socialmente sostenibili gli esuberi stessi.

L’attenzione resta massima da parte dei sindacati e della politica. Il prossimo appuntamento è per lunedì 14 alle 10.30 e ne è già stato fissato un altro, sempre di mattina e al Mimit, martedì 18.