Beko ed esuberi: il 30 si svelano i progetti

Giovedì 30 sarà il giorno in cui il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato la Beko Europe. Dalle 16.30 al tavolo tanto atteso del Mimit si siederanno tutte le parti coinvolte dopo che da dicembre è in corso una dura vertenza a seguito della presentazione del piano industriale da parte dei vertici della newco costituita per il 75 per cento dai turchi di Arcelik e per il 25 dagli americani di Whirlpool. Per Fabriano prevede quasi 400 esuberi tra operai (66 proprio nello stabilimento di Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 su quasi 550 totali, tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo), senza dimenticare i circa 320 a Comunanza nell’ascolano per la chiusura dello stabilimento entro il 2025.

"Ci aspettiamo un piano diverso, con più investimenti e senza chiusure di siti. Il Governo deve dire con chiarezza cosa può mettere a disposizione", commenta Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale della Fiom. Un peso importante che grava sul fabrianese, e non è nemmeno il solo. Nove uscite volontarie dallo stabilimento di Cerreto D’Esi della Electrolux, si tratta di 5 impiegati (tutti gli esuberi dichiarati dalla multinazionale svedese) e 4 operai sui 18 esuberi dichiarati.

E’ la fotografia a due mesi dall’avvio dei contratti di solidarietà nel sito cerretese, partiti ufficialmente il 21 ottobre scorso in virtù dell’accordo sottoscritto con i sindacati di categoria e le Rsu. Coinvolti 106 lavoratori su circa 185 dipendenti complessivi. Per un anno, le tute blu oggetto dell’ammortizzatore sociale, lavoreranno 6 ore giornaliere per turno, invece delle attuali 8 ore. Ci sarà un taglio dello stipendio, nonostante l’integrazione statale. Il tutto per evitare i licenziamenti di 23 lavoratori. Per quel che riguarda le previsioni di produzione, al momento è confermato quanto dichiarato dalla Electrolux alla fine dello scorso anno, vale a dire 80mila pezzi annui, in calo rispetto al 2024.

Lo scorso anno, infatti, si era partiti con una produzione che avrebbe dovuto arrivare a produrre cappe di alta gamma in numero di circa 115mila, salvo poi però arrivare a una produzione reale di circa 83mila pezzi. "Adesso risulta fondamentale che l’azienda mantenga gli impegni degli investimenti per rilanciare la fabbrica di Cerreto D’Esi – dice Pullini -. Due milioni e 400mila euro, soprattutto in nuovi prodotti come da strategia aziendale, per poter garantire di essere in grado di conquistare quote di mercato e clienti, sia in questo momento di contrazione che nella fase in cui ci sarà una ripresa delle vendite".