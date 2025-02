Beko ed esuberi, la protesta dei sindacati arriva fino a Bruxelles

Trasferta in Belgio, a Bruxelles, sotto la sede dell’Unione Europea, ieri mattina per una delegazione della Fiom e Cgil di Ancona e di Fabriano, rappresentati da Pierpaolo Pullini e Alessandro Belardinelli, rsu della Beko Europe di Melano di Fabriano. La delegazione ha partecipato alla manifestazione europea di IndustriAll indetta per contrastare le desertificazioni industriali. "Stanno avanzando in tutto il continente - dichiara Pullini -. Siamo qua per chiedere all’Europa investimenti importanti. Come delegazione Fiom e Cgil di Ancona e di Fabriano vogliamo lanciare il nostro grido di allarme. Un esempio è la vertenza Beko Europe che, se non invertiamo la tendenza, rischia di diventare un paradigma", conclude, riferendosi al tavolo di crisi aperto al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Prossima convocazione lunedì: sul Piano presentato dalla multinazionale turco-americana che prevede esuberi e chiusure di stabilimenti in tutto il territorio italiano.

Intanto nel 2024 le imprese di Fabriano sono calate di 46 unità (meno 2,2 per cento) rispetto all’anno precedente, secondo il centro studi di Cna Marche. Un calo meno accentuato rispetto al 2023, quando la perdita di imprese fece segnare meno 184 unità (meno 8,0 per cento) sul 2022. Sassoferrato perde 24 imprese con meno 3,9 per cento (meno 6,7 nel 2023), Cerreto d’Esi cala di 10 unità (meno 4,5 quest’anno), Genga meno 8 aziende, meno 4,9 per cento rispetto all’8,9 del 2023. Serra San Quirico meno 17 (meno 6,9 per cento).