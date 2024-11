"Beko, il cooking non basta per la salvezza"

"Non siamo affatto tranquilli, perché solo con il cooking non salvi il made in Italy e Fabriano. Solo per la progettazione del lavaggio a Fabriano c’è un polo in cui lavorano 100 persone e la chiusura degli stabilimenti polacchi comporta la perdita di posizioni tra gli impiegati: 30 full time equivalent". Così Pierpaolo Pullini per la Fiom dopo il tavolo sull’elettrodomestico col ministro Adolfo Urso. Preoccupa la produzione attorno al 40% della capacità su tutti gli stabilimenti Beko (ex Whirlpool) italiani. A Fabriano in Beko lavorano oltre mille dipendenti, 520 persone più 500 impiegati, oltre a diverse centinaia di lavoratori nell’indotto. I sindacati hanno proclamato quattro ore di sciopero nazionale, "nel primo giorno di lavoro utile, di qui al 20 novembre, per opporsi a qualsiasi ipotesi di chiusura (a rischio Comunanza per le Marche, ndr) o di licenziamento". "L’azienda nell’incontro al ministero – spiega il sindaco Ghergo - ha presentato un piano industriale preliminare, evidenziando le difficoltà dell’elettrodomestico. Sono stati illustrati dati critici per gli stabilimenti italiani di Beko, specie per la produzione di frigoriferi e lavatrici a Cassinetta, Siena e Comunanza. Le prospettive appaiono più favorevoli per il settore del "cooking", che include la produzione di forni e piani di cottura, gestita prevalentemente nello stabilimento di Melano e, in parte, a Cassinetta. L’azienda ha dichiarato che i maggiori investimenti si concentreranno su questa linea, che offre potenzialità di crescita nel mercato europeo, oggi meno esposto alla concorrenza asiatica. Melano, con una saturazione del 40% e una perdita operativa contenuta al 3%, risulta uno stabilimento strategico, con ampi margini di incremento produttivo. Questo stabilimento è quindi fondamentale per i piani futuri di Beko e rappresenta un elemento di interesse prioritario per il nostro territorio". Il sindaco ha evidenziato "l’importanza di un impegno chiaro da parte di Beko per garantire la continuità produttiva e la tutela dei posti di lavoro". "Per Melano – ha aggiunto Ghergo - le prospettive al momento lasciano spiragli ma ho formulato la richiesta che l’azienda si impegni con chiarezza fornendo un vero piano industriale dal quale emergano progetti, investimenti e garanzie di mantenimento della produzione e di conservazione dei posti di lavoro". Previsto attorno al 20 di novembre un altro incontro in ministero per approfondire il piano industriale. "Abbiamo offerto la nostra disponibilità a discutere solo a condizione che si escludano chiusure di stabilimenti e licenziamenti unilaterali – evidenziano Fim, Fiom e Uilm -. Il Governo ha ribadito la volontà di esercitare la golden power, ma a nostro avviso lo ha fatto in modo assai generico".

Sara Ferreri