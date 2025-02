"Beko, il futuro dipende da investimenti mirati"

E’ una settimana importante quella che si aprirà per quanto riguarda la vertenza Beko a Fabriano. "Il piano di investimenti è uno snodo centrale per aprire finalmente la discussione sul futuro del gruppo", dicono i sindacati uniti. Lunedì al tavolo convocato al Mimit si aspettano che i vertici presentino il piano. "Ci aspettiamo che il Governo, a parte gli annunci generici, dica gli interventi concreti che può mettere in campo a sostegno del fatto che le produzioni devono continuare nei siti italiani – ribadisce la segreteria Fiom di Ancona -. Non è più rimandabile questo livello di discussione. Durante il tavolo del 10 scorso, unico luogo che detiene la titolarità della trattativa, l’azienda aveva annunciato una disponibilità a uno studio di sostenibilità per un sito marchigiano, basato sulla riduzione di produzioni, di personale e di taglio dei costi delle funzioni (posizioni impiegatizie), ribadendo comunque il perimetro finanziario del piano. Un progetto diverso può esistere solo a fronte di importanti investimenti in innovazione di processo e di prodotto, con cui si possa dare lavoro agli impiegati e alle fabbriche. Ogni stato di avanzamento della trattativa (che ancora nei fatti non è partita) deve avvenire nel tavolo sindacale, nella logica che le professionalità non possono essere considerate un costo da tagliare ma al contrario un valore su cui investire. Solo nella specifica declinazione degli investimenti è possibile capire le reali condizioni intenzioni della multinazionale".

In parallelo, per quanto concerne la vicenda delle Cartiere Fedrigoni, si è cominciato a dare risposte al personale ex società Giano, dopo lo stop produttivo della macchina F3. "Dei 173 addetti, ora in cassa integrazione ne rimangono 50 che - affermano i sindacati di categoria - dovranno essere ricollocati nel più breve tempo possibile". Al riguardo, dovrebbe partire un progetto sulla formazione. E’ previsto un summit, a Verona, per avviare il rinnovo del premio di risultato mentre l’altro ieri si è tenuta un’altra riunione tra sindacati e vertici. Per il 2025, sebbene si preveda un leggero miglioramento grazie a una diminuzione dell’inflazione e a una ripresa parziale di alcuni settori, il Gruppo si trova in una fase di attesa, sperando in una maggiore richiesta da parte dei clienti. I sindacati hanno sollevato numerose osservazioni e proposte, tra cui la revisione della parte economica: "Pur riconoscendo le difficoltà oggettive, la parte economica non può rimanere invariata – dicono -. Nel nuovo Premio di risultato occorre una riflessione rilevante riguardo a Giano, che non esiste più. Per chi lascia l’azienda o non viene rinnovato, occorre adottare una formula che preveda l’erogazione del premio".