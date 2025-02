Beko, lavoratori oggi in assemblea: "Il piano aziendale è solo all’inizio"

Nell’ambito della vertenza Beko Europe, sono in programma per la giornata di oggi assemblee sindacali dei lavoratori a Fabriano. "La disponibilità di Beko il 30 gennaio scorso al ministero delle Imprese e del Made in Italy a iniziare un confronto su un nuovo piano industriale incrementato a 300 milioni di euro per gli investimenti, senza aprire la paventata procedura di chiusura dei siti e di licenziamento dei lavoratori, costituisce il presupposto minimo per iniziare una trattativa. Tuttavia le disponibilità aziendali sono ancora estremamente generiche e da analizzare", dicono le organizzazioni sindacali unite Fim-Fiom-Uilm Ancona in attesa del nuovo vertice fissato al Mimit per lunedì pomeriggio.

Intanto i sindacati annunciano le assemblee sindacali nello stabilimento di Melano e nelle sedi impiegatizie di Fabriano. "Oggi vengono esposti i contenuti dell’ultimo incontro al Mimit", confermano le parti sociali annunciando la partecipazione alle assemblee do rsu e dei segretari della Fiom Cgil Pierpaolo Pullini, della Fim Cisl Giampiero Santoni e della Uilm Uil Isabella Gentilucci e del segretario Massimiliano Nobis della segreteria nazionale della Fim Cisl con delega settore elettrodomestico.

Sono quasi 400 esuberi tra operai (66 a Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 su quasi 550 totali, tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo), ai quali si aggiungono i circa 320 a Comunanza nell’ascolano per la chiusura dello stabilimento entro il 2025.