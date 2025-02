Beko, l’azienda ha fretta ma i numeri non tornano

Dopo una prima apertura della multinazionale turca Beko Europe, si è entrati nel vivo del confronto sul piano industriale lunedì pomeriggio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, incontro con le parti sindacali che non è stato il primo e non sarà nemmeno l’ultimo di una serie, anzi. E, in effetti, è pronto un nuovo faccia faccia per il 24 febbraio.

La preoccupazione è ancora tanta da parte dei dipendenti. "L’azienda riconosce l’importanza del dialogo in corso e dei progressi compiuti nel dialogo - commenta oggi Maurizio David Sberna, direttore relazioni esterne di Beko Europe -. Restano tuttavia diversi punti aperti che richiedono un confronto approfondito, da affrontare con il massimo spirito di collaborazione per individuare soluzioni concrete per le attività italiane del Gruppo. La nostra priorità è agire con tempestività per garantire risposte efficaci ed evitare ulteriori perdite".

L’incontro però, per le organizzazioni sindacali, non è andato come sperato: "La riunione è stata deludente perché l’azienda non ha spiegato i termini di investimento dei 300 milioni di euro annunciati al Mimit il 31 gennaio scorso alla presenza dei vertici politici nazionali e regionali, e ha confermato le problematiche e le ’eccedenze’, come le hanno di nuovo definite – dice Giampiero Santoni di Fim Cisl -. I numeri sono cambiati di poco ma il discorso resta ancora molto vago su tutti i siti. Oggi è in programma un incontro tecnico dell’azienda al Ministero per eventuali finanziamenti sul territorio nazionale. Ci siamo aggiornati a lunedì 24 sempre al Mimit. Ci aspettavamo passi avanti ma siamo fermi insomma".

Pierpaolo Pullini di Fiom Cgil aggiunge: "Non è stato ancora spiegato come saranno investiti quei 300 milioni di euro di cui parla l’azienda".

La direzione di Beko ha dato la disponibilità ad affrontare gli esuberi anche attraverso percorsi di accompagnamento alla pensione.

"I numeri parlano ancora troppo chiaro – continua Pullini -. A Melano e a Carinaro si conferma il numero originario rispettivamente di 68 e di 40 esuberi. Per quanto concerne le attività di staff, nel comparto R&D ci sono 198 esuberi, di cui la massima parte sussiste fra Cassinetta e Fabriano, 98 esuberi sono inoltre nella parte commerciale, principalmente a Milano e in misura minore a Fabriano, 19 nella divisione medio oriente ed Africa e ben 363 esuberi infine nelle funzioni regionali. Chiediamo anche al Governo di dar seguito con fatti alle parole espresse nell’incontro precedente e far pesare davvero sulla multinazionale il peso politico".