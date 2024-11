Beko, l’ora dello sciopero dei colletti bianchi

Beko e chiusure in Italia, a rischio oltre 360 posti di lavoro solo a Fabriano: sciopero e manifestazione dei colletti bianchi, stavolta i più preoccupati dai possibili esuberi. Gli impiegati della sede fabrianese sono seriamente preoccupati per il forte impatto che il piano industriale presentato da Beko Europe, newco controllata al 75% dai turchi di Arcelik e al 25% dagli americani di Whirlpool, avrà nella città della carta. Gli esuberi dichiarati tra operai entro il 2025 sono 66 a Melano, mentre impiegati e dirigenti potrebbero arrivare a 300 tra ridimensionamento degli uffici regionali e chiusura dell’unità di Ricerca e Sviluppo, anche se il gruppo non ha fornito per questo numeri esatti. I sindacati Fim, Fiom e Uilm, su mandato dipendenti della sede impiegatizia ieri hanno proclamato un’ora di sciopero per giovedì prossimo dalle 11 alle 12 con manifestazione davanti la sede di Beko di viale Aristide Merloni. "Annientamento dell’unità di Ricerca e Sviluppo di viale Campo Sportivo a Fabriano e forte ridimensionamento delle presenze delle funzioni centrali di viale Aristide Merloni – rimarcano sindacati di categoria e Rsu - che si tradurrebbe nella definitiva desertificazione industriale del territorio fabrianese e nella perdita di know-how e qualità decisionale dello stesso. Ribadiamo – aggiungono - che il piano va assolutamente ritirato, le competenze delle funzioni impiegatizie sono fondamentali per salvare le fabbriche e fare restare centrale l’Italia e Fabriano nelle strategie di Beko. Non si possono disperdere le professionalità derivante da decenni di storia industriale", conclude il componente della segreteria provinciale della Fiom, nonché responsabile per il distretto economico-produttivo di Fabriano, Pierpaolo Pullini. Questo potrebbe essere solo un primo sciopero perché da lunedì prossimo tornano al lavoro anche le maestranze di Melano questa settimana in cassa integrazione per il fermo produttivo dovuto ad un calo di lavoro che sfiora il 50%. In vista del nuovo tavolo ministeriale già convocato per il 10 dicembre infatti gli operai potranno incrociare le braccia così come i loro colleghi impiegati. Si teme infatti che i 66 esuberi dichiarati possano aumentare con il mantenimento del solo settore cooking e senza il lavaggio e la progettazione e sviluppo degli elettrodomestici. "Lo stabilimento di Melano, subirebbe comunque un forte ridimensionamento – ha spiegato Pullini - e diventerebbe una semplice succursale del polo del Cooking (mondo cucina) che avrebbe il suo centro tra Milano e Cassinetta, quindi senza alcuna garanzia di sopravvivenza oltre l’immediato".

Sara Ferreri