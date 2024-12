Beko, Natale di protesta: oggi operai in piazza

Per sostenere la vertenza, sindacati e lavoratori invitano tutti i cittadini a partecipare oggi alla manifestazione prevista alle 11.30 in piazza del Comune. La città si sta mobilitano contro le politiche industriali di Beko, accusata di agire come un "conquistatore sterile" del Made in Italy, avviando un processo di deindustrializzazione che minaccerebbe il tessuto economico e sociale. La multinazionale, dopo aver acquisito storici marchi italiani, avrebbe deciso di abbandonare la produzione e le competenze tecniche maturate in oltre 70 anni, mantenendo solo i marchi per sfruttare i consumi senza creare valore occupazionale in Italia.

I lavoratori degli stabilimenti di Fabriano, affiancati dalle sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato il loro dissenso, chiedendo l’intervento delle istituzioni per indurre Beko a rivedere il piano industriale: "In ogni iniziativa industriale non c’è valore del successo economico se non c’è anche l’impegno nel progresso sociale", sottolineano i sindacati citando Aristide Merloni, pioniere dell’industria locale -. La speculazione finanziaria è miope e rischia di danneggiare anche Beko perché non si può chiedere agli italiani di acquistare prodotti senza offrire lavoro nel Paese".

Durante l’evento di oggi sarà affisso uno striscione simbolico, con il coinvolgimento delle autorità cittadine. La mobilitazione proseguirà durante tutto il periodo natalizio, mantenendo alta l’attenzione fino al prossimo incontro al Mimit, fissato per la seconda metà di gennaio. "Il piano proposto da Beko e confermato al tavolo ministeriale – aveva detto la sindaco Ghergo - è stato ritenuto irricevibile. Non è serio che una multinazionale dopo pochi mesi dall’acquisizione di Whirlpool presenti un piano di esuberi anziché di investimenti volti ad aumentare la produzione".