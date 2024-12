Beko, Natale triste e nuovo anno con i tagli

Un Natale amaro e una ripresa ancora più angosciosa per i lavoratori Beko su cui aleggiano quasi 400 esuberi solo per restare nel fabrianese. Dopo un dicembre in cui le maestranze dello stabilimento di Melano hanno visto ridursi nettamente lo stipendio per effetto della cassa integrazione, anche la ripresa dopo l’epifania si preannuncia altrettanto magra. Appena due settimane di lavoro a Melano, fino al 20 gennaio e sono già poi in calendario altri 11 giorni di cassa integrazione. Al momento Melano lavora al 30 per cento della sua capacità produttiva – spiega Pierpaolo Pullini per la Fiom -. Dal 9 al 24 dicembre c’è una cassa parziale perché lavora meno di metà fabbrica. E hanno ripreso il lavoro appena il 2 dicembre. Dal 9 al 19 dicembre sta lavorando metà fabbrica e il 21 gennaio ci si fermerà ancora. Poi dal 17 al 19, il 23 e 24 dicembre le maestranze faranno cassa integrazione di tipo verticale e le ferie natalizie fino al 3 gennaio. La ripresa totale è prevista per il 7 poi la cassa integrazione di nuovo dal 20 al 31 gennaio".

Diversa la situazione per il polo di ricerca e sviluppo e degli impiegati che lavoreranno di più. Per il momento, anche a causa delle imminenti festività natalizie e del reddito già ridotto, non sono previsti scioperi o manifestazioni di protesta. Gli occhi sono tutti puntati e proiettati alla metà di gennaio quando è atteso da parte della multinazionale un nuovo piano industriale che elimini la mole di esuberi preannunciati (oltre 1.900 in Italia, di cui più di 700 nelle Marche). Si confida anche nell’impegno preso dal ministro Adolfo Urso di contattare il ceo di Arçelik e la proprietà: la famiglia Koç. "Non bisogna far calare l’attenzione nei confronti della Beko" rimarca Francesco Armandi, segretario regionale dell’Ugl Metalmeccanici ed ex dipendente della stessa multinazionale, in vista delle festività natalizie.

Il tavolo al ministero, dopo l’incontro di martedì scorso, è stato riconvocato per metà gennaio. Un mese decisivo. Il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, ha già preannunciato che applicherà le sanzioni previste dalla golden power o l’annullamento dell’acquisizione dell’ex Whirlpool da parte di Beko Europe nel caso in cui il piano non dovesse essere modificato sostanzialmente.

"I dipendenti della Beko – aggiunge Armandi - vivranno un Natale carico di ansia e di preoccupazione. Sinceramente, provo a mettermi nei loro panni e mi rendo conto che è difficile sopportare una situazione di incertezza come quella attuale. Mi auguro che da parte della multinazionale arrivi qualche messaggio positivo e che si possa aprire qualche spiraglio: ciò aiuterebbe a trascorrere le feste in modo più sereno".

Sara Ferreri