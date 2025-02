"Beko, proposte insufficienti: troppi esuberi"

E’ durata più di sei ore ieri la riunione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra i vertici Beko e le organizzazioni sindacali. La situazione vertenza resta difficile. Per quanto concerne Melano a Fabriano, la direzione Beko ha confermato i 68 esuberi, sarebbero confermate tutte le attuali gamme di prodotto e, anzi, è in studio la possibilità di aggiungere un nuovo modello. Gli investimenti complessivi ammontano a 62 milioni di euro in tre anni.

Gli esuberi complessivi impiegatizi sono stati rivisti di circa 50 unità a livello nazionale, così da diventare 628 (di cui il 40 per cento localizzato a Fabriano) su un personale di mille e 529 impiegati. Gli investimenti sono quantificati in 78 milioni di euro nelle attività trasversali e di infrastruttura.

"Come sindacato giudichiamo i cambiamenti al piano industriale e le posizioni di Beko ancora insufficienti perché non trovano una soluzione per tutte le fabbriche e le divisioni impiegatizie, non garantiscono investimenti idonei a rilanciare le produzioni italiane e valorizzare al meglio gli enti di ricerca e sviluppo prodotto, qualità, prevedono soluzioni organizzative non condivise e implicano un numero molto alto di esuberi – dicono le organizzazioni sindacali unite Fim, Fiom, Uilm e Uglm -. Con l’obiettivo di scongiurare chiusure e licenziamenti proseguiremo il negoziato sempre al Mimit giovedì alle 14 e poi il 14 e il 18 marzo. Ogni stato di avanzamento della trattativa deve avvenire nel tavolo sindacale, nella logica che le professionalità non possono essere considerate un costo da tagliare ma al contrario un valore su cui investire".

Durante il tavolo al Ministero del 10 scorso, unico luogo che detiene la titolarità della trattativa, l’azienda aveva annunciato una disponibilità ad uno studio di sostenibilità per un sito marchigiano, basato sulla riduzione di produzioni, di personale e di taglio dei costi delle funzioni (posizioni impiegatizie), ribadendo comunque il perimetro finanziario del piano. Come detto, la vertenza riguarda tutti i siti italiani di Beko in qualche modo, a livello di politica aziendale, legati a quello di Melano.

"Per quanto concerne Comunanza, la direzione di Beko ha disegnato uno scenario di continuità produttiva, ma con la presenza di 80-100 esuberi su un totale di 320 occupati. Verrebbero dismesse le lavatrici slim, nonché le lavasciuga e le lavatrici di bassa gamma – continuano i sindacati -. Per Siena resta ferma la decisione aziendale di cessare la produzione a fine anno; le disponibilità espresse da Beko sono relative alla ricerca di un soggetto terzo investitore e alla richiesta di ammortizzatori sociali fino alla fine del 2027. Per il sito di Cassinetta, la direzione aziendale ha quantificato in 350 gli esuberi nella fabbrica di frigoriferi, specificando però che a parità di professionalità le varie fabbriche possono essere considerate come vasi comunicanti. A Carinaro si conferma la missione di centro europeo di parti di ricambio; sono previsti 5 milioni di euro di investimenti anche per ospitare i nuovi pezzi di ricambio in arrivo dalla Turchia".