Beko, salgono a 70 le uscite incentivate

Sono 70 le persone che hanno aderito al piano di incentivazione della Beko a Fabriano (Ancona) che prevede uscite volontarie fino a 90mila euro: 31 persone di staff (29 impiegati e 2 operai) e 39 operai dello stabilimento di Melano. A questi numeri ci sono da aggiungere i 45 dipendenti del settore Ricerca & Sviluppo che sono in cassa integrazione a zero ore. Da ricordare che gli esuberi dichiarati per Fabriano, secondo l’accordo sottoscritto con istituzioni e sindacati di categoria, prevedono fino a 64 tute blu dello stabilimento di Melano e fino a 207 colletti bianchi per la sede amministrativa. "Continua inesorabile lo svuotamento delle sedi impiegatizie a cui segue una continua perdita di volumi produttivi per la fabbrica", commenta Pierpaolo Pullini (Fiom Ancona). I sindacati tornano a chiedere all’azienda di convocare l’incontro territoriale per fare il punto sugli investimenti, circa 65milioni di euro; e di convocare il tavolo ministeriale al ministero delle Imprese e del Made in Italy entro metà ottobre, così come previsto a sei mesi dalla sottoscrizione dell’accordo tra Istituzioni-Azienda-Sindacati. Oltre alla Beko Europe, a preoccupare la Fiom è anche la situazione alla Electrolux di Cerreto D’Esi.