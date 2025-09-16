Beko, si va verso un nuovo stop produttivo

Vertenza Beko mentre stanno uscendo altri dipendenti, ad oggi una trentina, tra impiegati e operai, con gli esodi incentivati, a preoccupare sono i volumi produttivi attuali e futuri. E si va verso un nuovo stop produttivo. Il calo dei volumi ipotizzato per lo stabilimento di Melano-Marischio si ripercuote sul numero dei lavoratori in servizio (meno unità) e la prossima settimana saranno in funzione soltanto due linee di montaggio, poi l’ultima settimana, dal 22 settembre, sarà caratterizzata dalla cassa integrazione verticale (totale fermo produttivo). "La preoccupazione è fortissima – commentano dalla Fiom-Cgil – anche perché alle nostre richieste in merito alla continua diminuzione dei volumi, non hanno mai fatto seguito delle risposte concrete. Viviamo nell’incertezza più totale". L’attuazione del piano industriale, siglato il 14 aprile scorso, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla multinazionale turca, dalle organizzazioni sindacali di settore e dalle istituzioni coinvolte, non è ancora partita, tranne che per l’avvio degli ammortizzatori sociali al 90 per cento del tempo concernente un’ottantina di addetti (sui 110 totali) del centro Ricerca e Sviluppo di via Campo sportivo e altri impiegati della sede centrale di via Aristide Merloni e per l’applicazione degli incentivi all’esodo. Al momento ci sono state già una trentina di adesioni per le uscite incentivate (fino a 90mila euro). "Sono posizioni lavorative che non esisteranno più in quanto non verranno rimpiazzate – hanno denunciato dalla Fiom -, alcune sono alte professionalità che abbandonano il territorio, con il rischio di decretare nei fatti la fine del principio di centralità del territorio di Fabriano nelle strategie della Beko". "Siamo in attesa degli investimenti, ma finora, a distanza di quasi cinque mesi dalla firma del progetto industriale, non sono stati inseriti nuovi prodotti – incalzano dalla Fiom -, né altre linee produttive, mentre abbiamo assistito all’aumento di cassa integrazione. Alle uscite – aggiungono dalla Fiom - vanno sommate tutte quelle persone messe in ammortizzatore sociale al massimo utilizzo (cassaintegrazione a zero ore), quindi figure che non lavoreranno: sono 45 persone impattate e sono le posizioni del centro ricerca e sviluppo del lavaggio (R&D) a cui corrispondono progetti che non verranno più sviluppati in Italia". Le sigle attendono una nuova convocazione del tavolo ministeriale che continuano a sollecitare.

Sara Ferreri