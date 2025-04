Beko, summit decisivo per l’intesa

Si torna a sedersi al tavolo del Mimit oggi per la vertenza Beko, giornata decisiva in vista dell’accordo. Stanno proseguendo serrate infatti le interlocuzioni tecniche al Ministero sugli aspetti industriali e occupazionali tra l’azienda e le organizzazioni sindacali per la definizione di un accordo quadro per lo sviluppo produttivo dell’azienda. Sarà presentato, nel pomeriggio, il testo con tutti i punti da siglare. Quanto agli ammortizzatori sociali c’è un generale impegno a usare strumenti conservativi, tali da escludere i licenziamenti. "Le uscite avverranno solo su base volontaria o, più precisamente non oppositiva", dicono le organizzazioni sindacali riferendosi agli esuberi sia negli stabilimenti che nelle sedi impiegatizie. Già nella scorsa riunione si è entrati anche nello specifico degli incentivi all’esodo e la direzione di Beko ha formulato una nuova proposta tenendo conto in parte delle richieste sindacali, alzando gli importi e semplificando lo schema di calcolo, fino a un massimo per gli ultracinquantenni che non agganciano la pensione di 18 mensilità o 85mila euro. Nelle funzioni di staff e di ricerca la riduzione degli esuberi passa, a oggi, da 678 a 500, di cui circa 270 in Lombardia, 210 a Fabriano e 20 sparsi negli altri siti. Nel complesso restano in Italia mille 284 esuberi, di cui 312 a Cassinetta, 64 a Melano, 80 a Comunanza, 40 a Carinaro e 288 a Siena. Per giovedì sono già state fissate le assemblee in azienda, poi la consultazione sull’accordo tra i lavoratori e probabilmente lunedì ci sarà la firma definitiva sull’accordo da parte del Ministro.