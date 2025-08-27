Beko, svuotato il reparto Ricerca e sviluppo

Due su tre degli impiegati del settore ricerca e sviluppo Beko – la ex Whirlpool – non hanno ripreso né riprenderanno il lavoro dopo le ferie estive. Sono oltre cinquanta gli impiegati per il settore Ricerca e sviluppo della Beko. "Per loro cassa integrazione a zero ore a tempo indeterminato – spiega Pierpaolo Pullini per la Fiom Cgil –. Lo prevedeva l’accordo, ma ora che si sta concretizzando intravvediamo per il futuro segnali tutt’altro che positivi. Stanno iniziando anche le uscite volontarie, per ora poche unità (ne sono previste una cinquantina incentivate, ndr): tutto lavoro che il territorio continua a perdere. Per questo continuiamo a sollecitare il tavolo ministeriale sull’elettrodomestico che non viene convocato da febbraio dello scorso anno". Tante le richieste di cassa integrazione anche nell’indotto. "La situazione è complessa – rimarca Pullini – per gli stabilimenti fabrianesi nei primi otto mesi dell’anno abbiamo assistito solo a una piccola crescita, che ha permesso di fare magazzino. Per il momento dell’accordo con Beko Europe, di cui si è discusso al ministero, vediamo solo cassa integrazione e ammortizzatori sociali: 100 milioni di euro in tre anni. Ma il piano industriale prevedeva anche investimenti per 60 milioni in tre anni e per ora abbiamo visto solo i pannelli fotovoltaici sullo stabilimento di Melano". Tra cassa integrazione e ferie prolungate, stanno riprendendo piuttosto a rilento il lavoro e la produzione nelle fabbriche del Fabrianese, fiaccato da una crisi occupazionale ed economica senza precedenti rispetto agli ultimi quindici anni.

Al centro le vertenze Beko e Fedrigoni, con gli occhi puntati al ministero, a cui i sindacati si sono rivolti per chiedere un nuovo tavolo di confronto. Ma i fari sonno accesi anche su Electrolux, che "nel calo della produzione di cappe nello stabilimento di Cerreto d’Esi, 82mila quest’anno – evidenzia Pullini – si sta avvicinando al punto critico in cui non si riescono a coprire i costi, e cioè i 70mila pezzi. Da un anno ormai qui si lavora a 6 ore invece che a 8. Eppure Electrolux produce centinaia di migliaia di pezzi, soprattutto in Polonia: la filiera produttiva si è spostata nell’Est. Per questo è urgente la convocazione del tavolo ministeriale, fermo da febbraio 2024. Servono – conclude il sindacalista Fiom – politiche industriali, incentivi che portino al reshoring dei prodotti in Italia". Insomma c’è grande imprevedibilità dal punto di vista produttivo, una situazione che perdura da oltre due anni, dovuta al contesto internazionale, a causa alle guerre in corso e ora anche ai dazi.

Sara Ferreri